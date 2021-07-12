شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبد الباقى: مسرح الساحل مُرهق للغاية وربنا كلل مجهودنا بالنجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم أشرف عبد الباقى، عن سعادته بنجاح تجربته المسرحية الأخيرة "جريمة فى المعادى"، التى تعرض لأول مرة على مسرح "الساحل" بمنطقة الساحل الشمالى، حيث يعتبرها أكبر مكافأة له، ولكل كل من ساهم فى هذا العمل بحسب تعبيره.

وقال عبد الباقى فى تصريحه لـ"الخليج 365"، إن هذا المشروع كان مُجهدًا للغاية، ولكن الله كلل جهوده هو وكل فريق العمل بالنجاح، موضحًا أنه سيعرض مسرحية "صباحية مباركة"، بطولة على ربيع وأوس أوس على هذا المسرح بعد عيد الأضحى.

يذكر أن مسرحية "كلها غلط"، the play that gose wrong" هى رواية كوميدية إنجليزية أخذ عبد الباقى حقوقها الأدبية وتمصيرها للعرض فى مصر، وتعرض أيضًا فى عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين وبرودواي بجانب لندن، وهى تأليف Henry Lewis و Jonathan sayerو Henry shields،وبطولة أشرف عبدالباقي ومجموعة كبيرة من الشباب، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامي، وإخراج أشرف عبد الباقى.