شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة بلقيس تحيى حفلا غنائيا بدار الأوبرا المصرية 12 أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد المطربة بلقيس لتقديم حفل جماهيري في مصر بمصاحبة أوركسترا الفن بقيادة المايسترو أحمد طه في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الخميس الموافق 12 أغسطس المقبل علي خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر أن تقدم بلقيس برنامجا غنائيا يتضمن نخبة من أعمالها الخاصة التي قدمتها على مدار مشوارها الفني، خاصة أخر أغنياتها التى حققت نجاحًا كبيرًا فى سوق الأغنية العربية وهما "ممكن" و أغنية "انتهي" حيث إن الأغنيتين تصدرتا محركات البحث على مواقع السوشيال ميديا.

وتصدرت "ممكن" منصات التواصل الاجتماعي وأصبحت تريند يوتيوب لفترة طويلة، ووصلت نسبة مشاهدتها إلى70 مليوناً خلال أسبوعين فقط، وهي الأغنية التى قدمتها في شكل ديو غنائي مع المطرب العراقي سيف نبيل وأخرجها دان حداد ومن ألحان سيف نبيل و كلمات سيف الفارس وتوزيع عمر صباغ .

وحققت روجاً كبيراً على منصات السوشيال ميديا بعد أن قدم المخرج دان حداد فكرة مختلفة من خلال الفيديو كليب الذي سادت عليه أجواء الرومانسية والحب نظراً لامتلاك الثنائي بلقيس و سيف لقوة وإحساس عالى واحترافية في الغناء.

وألقت الضوء بلقيس على مشكلة عدم الاهتمام والتجاهل من الرجل للمرأة والتقليل من شأنها فى رسالة قوية من خلال أغنية "انتهي" التى قدم كلماتها مشاري ابراهيم ومن ألحان عبد العزيز الويس وتوزيع علي المتروك.



