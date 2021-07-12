حب أم صداقة.. لقاءات سرية بين أنجلينا جولي وذا ويكند تؤجج الشائعات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شوهد مغني الراب الأمريكي "ذا ويكند" برفقة الممثلة أنجلينا جولي مجددًا في لقاء سري في حفلة خاصة بمدينة لوس أنجلوس.

ويؤجج هذا اللقاء شائعات مواعدة الاثنين، والتي انتشرت مؤخرًا بعد رؤيتهما سويًا أكثر من مرة بشكل حميمي.

ونشر أحد مصوري المشاهير صورا لأنجلينا وذا ويكند من الحفلة عبر حساب خاص على موقع أنستقرام، حيث ظهر المغني برفقة أنجلينا وبناتها شيلو (15 عامًا) وزهارا (16 عامًا).





ووفقًا لموقع "ديلي ميل" البريطاني، بدأت شائعة مواعدة الاثنين منذ شهر، عندما انتشرت صورا للثنائي وهما يتناولان العشاء في مطعم Giorgio Baldi، واستمرت الشائعات مع تواصل اللقاءات.





ونقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن مصدر مقرب أن العلاقة بين الثنائي علاقة صداقة فقط، إلا أن "ذا ويكند" لم يخفِ إعجابه الشديد بأنجلينا على مدار الأعوام الماضية.





وهذه ليست المرة الأولى التي تختلط فيها الصلات بين أنجلينا وذا ويكند، إذ زعمت الصحف من قبل وجود علاقة إعجاب بين طليق أنجلينا، براد بت، وحبيبة ذا ويكند السابق، أنجلينا جولي، وهو ما أثار غيرة أنجلينا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن "ذا ويكند" ذكر أنجلينا في أكثر من أغنية له منها أغنية Starboy، وهو ما يرجح وجود علاقة بين الثنائي، لكن أي من الطرفين لم يؤكد الأمر أو ينفيه بعد.