وفاة الممثل الجزائري فريد قسايسية.. رحيل مفاجئ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - غيّب الموت، الاثنين، الفنان الجزائري الكوميدي فريد قسايسية عن عمر ناهز 58 عاماً بعد إصابته بسكتة قلبية.

وأعلنت عائلة الفنان الراحل العثور عليه ميتاً في منزله بالعاصمة الجزائرية، صباح الاثنين، فيما تقرر تشريح جثته لمعرفة أسباب الوفاة التي رجحتها عائلته بأن تكون نتيجة "سكتة قلبية".

كما أعلنت عائلته في تصريحات لوسائل إعلام محلية عن تأجيل مراسم دفنه حتى صدور تقرير الطب الشرعي.

وأحدثت الوفاة "المفاجئة" للفنان الكوميدي فريد قسايسية صدمة بالشارع الجزائري والوسط الفني، خصوصاً أن عائلته أكدت عدم إصابته بأي مرض.





رحيل "الروكور"

ولد الفنان فريد قسايسية في 24 يوليو/حزيران 1964، وكانت بداية مشواره الفني من فيلم "في سبيل الجزائر" عام 1985، إلا أن الجزائريين تعرفوا عليه أكثر منذ تسعينيات القرن الماضي، بأدوار كوميدية مختلفة.

واشتهر الفنان الجزائري الراحل فريد قسايسية بلقب في الوسطين الإعلامي والفني "لا يُعرف إلا به" وهو "فريد الروكور".

وهو اللقب الذي التصق به منذ بداية تسعينيات القرن الماضي بعد مشاركته الأولى في برنامج تلفزيوني فني على التلفزيون الجزائري الحكومي بعنوان "بلاد ميوزيك"، كان يؤدي خلالها أدوارا كوميدية بهذا الاسم.





والفنان الراحل من الوجوه الكوميدية التي رافقت الجزائريين سنوات "العشرية السوداء" التي عرفتها الجزائر فترة تسعينيات القرن الماضي مع همجية الجماعات الإرهابية.

واشتهر عبر مساره الفني الممتد على مدار 3 عقود كاملة بأدوار فكاهية، إلى جانب كبار الفنانين الجزائريين، ومن أبرزهم الفنانة الكوميدية "بيونة" في السلسلة التلفزيونية الفكاهية "ناس ملاح سيتي".

كما شارك الفنان الراحل في عدة أعمال درامية كوميدية، بينها "جمعي فاميلي" و"سوق الحاج لخضر"، و"دار العجب".

ولم يكن "فريد" مجرد فنان كوميدي فقط، بل عرفه الجزائريون أيضا بجرأته في انتقاد الساحة الفنية ببلاده، ولم يتوان عن وصف من اعتبرهم "دخلاء على الفن" بـ"أشباه الفنانين"، واتهم جهات لم يسمها بتهميشه وإبعاده عن المشهد الفني.