نجوم الفن ينعون شقيق رامي صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن على نعي كريم صبري، شقيق الفنان رامي صبري، الذي رحل أمس الأحد، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي:

وفي هذا التقرير نعرض لكم هؤلاء النجوم:

عمرو دياب

وكتب "دياب" منشورًا، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "خالص عزائي للفنان رامي صبري في وفاة أخيه رحمه الله والهم العائلة الصبر والسلوان".

مينا عطا

ونشر المطرب مينا عطا فيديو له مع كريم صبري وكتب: "هتوحشني يا صاحبي واخويا كدة تمشي وتسيبنا اكنك كنت بتودعني اليوم دة بس الواحد مابيفهمش للاسف حقك عليا، هتوحشني أوي يا صاحبي ومش هنساك ربنا يرحمك ويحسن إليك ويصبر أهلك ويصبرنا كلنا. كريم صبري اخو رامي صبري في ذمة الله دعواتكم بالرحمة".

محمد شاهين

وكتب "شاهين"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "لا حول ولا قوة إلا بالله، توفي إلى رحمة الله حبيبي وصاحبي كريم صبري شقيق أخويا المطرب رامي صبري، ادعوله بالرحمة والمغفرة، ربنا يجعل مثواك الجنة يا غالي".

هاني شاكر

وكتب الفنان هاني شاكر تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "البقاء لله خالص التعازي إلى الفنان رامي صبري في وفاة شقيقة كريم صبري أدعوا الله ان يتغمده برحمته ويلهم اهله الصبر والسلوان".

تامر حسني

وكتب الفنان تامر حسني عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": البقاء لله في وفاة كريم صبري الاخ الأصغر لصديقي وأخي الفنان رامي صبري نسألكم الدعاء والفاتحة له".

تامر عاشور

وكتب الفنان تامر عاشور، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "حقيقي الواحد مش عارف يقول أيه وحقيقي كلنا هنموت ومحدش يغلى على اللي خلقه فعلا حزن كبير والصبر من عند ربنا سبحانه وتعالى في وفاة الفنان كريم صبري الشقيق الأصغر للفنان رامي صبري دعواتكم لرامي ولأهله بالصبر".

أحمد جمال

ونشر أحمد جمال صورة تجمع رامي جمال بشقيقه كريم، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "لاحول ولا قوة إلا بالله، خبر محزن وفاة كريم صبري أخو رامي، ربنا يرحمه ويغفر له ويصبرك على فراقه يا رامي أنت والأسرة".

إيهاب توفيق

ونشر "توفيق" صورة كريم صبري، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص عزائي لوفاة كريم صبري الأخ الأصغر للفنان رامي صبري ، رحمه الله وألهم أهله الصبر والسلوان".

شيري عادل زوجة رامي صبري

نشرت شيري صورة كريم صبري، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"الله يرحمك يا حبيبي هتوحشني يا كريم أوي".

أصالة

وكتبت أصالة تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "أخي وصديقي الغالي رامي صبري.. الله يرحم أخي كريم ويغفر له ويعينك ويعين أهلي وكلّ من تعلّق قلبه به ولا حول ولاقوّة إلّا بالله العليّ العظيم".