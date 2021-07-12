مصطفى قمر ينعي شقيق رامي صبري: خالص التعازي للأسرة الكريمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

نعى الفنان مصطفى قمر، الراحل كريم صبري، شقيق المطرب رامي صبري، والذي رحل عن عالمنا أمس الأحد.

وكتب قمر، عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "البقاء لله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله كريم صبري شقيق الفنان رامي صبري أخي الغالي.. ربنا يجعل مأواه الجنة ويصبرك يا رامي.. ادعوا له بالرحمة والمغفرة".

أضاف: "خالص التعازي للفنان رامي صبري وللأسرة الكريمة في وفاة شقيقه كريم صبري، نسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه جنات الفردوس وأن يلهم أهله الصبر والسلوان".

وشُيعت جنازة كريم صبري، شقيق المطرب رامي صبري، عصر اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.