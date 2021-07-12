"قول للزمان ارجع يا زمان".. رانيا فريد شوقي تنشر هذا الفيديو لعمر خورشيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت الفنانة رانيا فريد شوقي، جمهورها ومتابعيها، مقطع فيديو من لقاء قديم يجمع ما بين عازف الجيتار الراحل عمر خورشيد، والموسيقار هاني مهنا.

الفيديو الذي نشرته "رانيا" عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، يظهر فيه "خورشيد" عن خطأ ارتكبه في حفل ببدايته الفنية، ورد فعل هاني مهنا الذي استقبله بنوبة ضحك.

وعلّقت رانيا: "إيه البساطة والرقي ده.. عمر خورشيد وهاني مهنا من كبار الموسيقين والملحنين فعلا.. الزمن الجميل.. قول للزمان ارجع يا زمان".

عمر خورشيد ولد في 9 أبريل 1945، والده أستاذ التصوير السينمائي الراحل أحمد خورشيد، وله أخت شقيقة واحدة هي "جيهان"، وأختين غير أشقاء من والدته منهما الفنانة الكبيرة شريهان، ولديه أيضا أربعة إخوة ذكور وأخت واحدة من والده، وبعد مسيرة قصيرة حافلة، رحل عمر خورشيد عن عالمنا في 29 مايو عام 1981، إثر حادث سير غامض.