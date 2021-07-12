درة: شكرا للرئيس السيسي على مساعدة تونس في ظل هذه الظروف الصعبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

حرصت الفنانة التونسية دُرة زروق، على توجيه الشكر لمصر ورئيسها عبد الفتاح السيسي؛ لموقفها تجاه وطنها تونس بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.

وكتبت دُرة، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك": "شكرا لمصر العظيمة العزيزة على دعمها لبلدي الحبيبة تونس، وشكرا لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مساعدة بلادنا في ظل هذه الظروف الصحية الصعبة".

أضافت: "أتمنى من كل قلبي أن تنتهي هذه الأزمة قريبا، والله يحفظ شعب البلدين ويديم الأخوة والمحبّة بيننا، تحيا مصر.. تحيا تونس".

كانت المتحدثة باسم وزارة الصحة التونسية، قالت الخميس الماضي، على "راديو موزاييك"، إن المنظومة الصحية في البلاد انهارت، مع امتلاء أقسام العناية الفائقة وإرهاق الأطباء والتفشي السريع لجائحة كورونا، مضيفة: "نحن في وضعية كارثية.. المنظومة الصحية انهارت.. لا يمكن أن تجد سريرا إلا بصعوبة كبرى.. نكافح لتوفير الأكسجين.. الأطباء يعانون إرهاقا غير مسبوق".