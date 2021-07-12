تعاون فني بين غي مانوكيان وشانا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 12 يوليو 2021 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 12 - يوليو - 2021 7:10 مساءً

أصدرت وارنر ميوزك الشرق الأوسط أغنية جديدة من مشروع فني يجمع غي مانوكيان و شانا بالتعاون مع Records Whitekid بعنوان “يستحق ذلك” ، ويندرج هذا التعاون ضمن إطار موسيقى البوب والديسكو والأنغام الإكترونية الحديثة، تجمع بين الكلمات المميزة التي كتبتها شانا وأدائها الفريد والموسيقى المبتكرة التي نفذها غي مانوكيان ما يخول هذه الأغنية أن تكون هيت صيفي بإمتياز.

في هذا العمل، تجد شانا نفسها قادرة على التعبير عن نفسها وإدراك تقدير الذات، وتتحدث عن ان الحياة أقصر من أن يقيد الإنسان نفسه وتدعو من يستمع لها للسير عكس التيار وأن يحب نفسه فكل شخص “يستحق ذلك” كما يقول عنوان الأغنية.

شانا هي مغنية بوب عالمية من أصول لبنانية إلى جانب كونها راقصة محترفة، ناشطة في العمل الإجتماعي ولديها الرغبة الدائمة في مساعدة بلدها ، ومن خلال صوتها المميز تذكرنا شانا بأغاني البوب في الثمانينيات والتسعينيات، ويمكن وصفها بصوت الجيل الجديد.

حازت شانا على التذكرة الذهبية لمسابقة الغناء الفرنسية للعام 2021 ، وهي عضو اساسي في Heartbeat وهو حفل خيري لمساعدة مرضى القلب من الاطفال.