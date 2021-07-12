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كتب امير فتحي في الاثنين 12 يوليو 2021 06:50 مساءً - اختارت عارضة الأزياء الأميركية بيلا حديد المشاركة في مهرجان كان السينمائي بدورته الـ ٧٤ من خلال فيلم “Tre Piani” للمخرج الإيطالي ناني موريتي.
وإرتدت فستانا مميز جداً لفتت فيه الأنظار بلونه الأسود ويتدلى من عنقها قلادة ذهبية كبيرة على شكل شجرة متفرعة الى قسمين يغطي كل منها صدرها العاري واعتبر البعض أن زيها يشكل دعماً للمخرجين الذين التزموا بالنشاط البيئي.
وكان يرافق بيلا حبيبها المخرج الأميركي مارك كالمان، و لاحظ الحاضرون أن العارضة حوّلت الأنظار عن الفيلم وركزوا على جمالها وعلى فستانها الغير مألوف.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. بيلا حديد تصدم متابعيها بصدرها العاري في مهرجان كان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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