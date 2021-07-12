ماهلاغا جابري تتألق بإطلالة من توقيع مصممة سعودية

كتب امير فتحي في الاثنين 12 يوليو 2021 06:50 مساءً - خطفت عارضة الازياء الايرانية ماهلاغا جابري الأنظار بإطلالتها على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي.

فقد ظهرت ماهلاغا جابري بإطلالة سماوية زادتها جمالًا وحُسنًا، حيث اختارت فستان سترابلس منفوش من قماش الدانتيل جاء لونه متدرجًا من الأبيض إلى الأزرق السماوي، وهو من توقيع مصممة الأزياء السعودية إيمان العجلان.

وأكملت ماهلاغا جابري إطلالتها بمجوعة مجوهرات مُرصعَّة بالألماس والأحجار الكريمة من دار المجوهرات العالمية “شوبارد”، حيث تألَّقت بأقراط ضخمة تدلت من أذنيها وقلادة عريضة التفت حول رقبتها مبرزًا جمالها.

واعتمدت جابري تسريحة شعر مرفوعة على شكل ذيل حصان، ومكياج هادئ من درجات الوردي والبرونزي مبرزًا جمال ملامحها.

يذكر أن مصممة الأزياء السعودية إيمان العجلان تحظى بشهرة كبيرة ويتداول اسمها على أهم صفحات الموضة المحليّة والخليجيّة والعربية، وهي تشتهر بتصميم فساتين السهرات والأفراح المواكبة لآخر صيحات الموضة.