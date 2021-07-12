جان يمان يحتفل بالفوز مع حبيبته: “أحبّ إيطاليا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل الممثل التركي جان يمان مع حبيبته الإيطالية ديليتا ليوتا بفوز المنتخب الإيطالي على المنتخب الانكليزي بالدوري الأوروربي، ونشر يمان صورة له برفقة ديلتا عبر حسابه في “إنسغرام”، ظهرا فيها وقد رسما العلم الإيطالي على وجهيهما.

وعلّق على الصورة قائلاً: “أحب إيطاليا”.

كما نشر عبر خاصة “الستوري” مقطع فيديو وهو يتابع المباراة برفقة ديليتا وأصدقائهما.

وأمضى يمان إجازته مع حبيبته في إسطنول وعرّفها إلى عائلته، حيث ظهرت وهي ترتدي خاتم الخطوبة، لكن الزواج مؤجل حتى اللحظة بسبب فيروس كورونا.