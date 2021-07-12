فيديو.. "ذا روك" ممنوع من الذهاب للجيم بأمر "صقر وأفعى"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الممثل الأمريكي دواين جونسون "ذا روك"، أنه لم يستطع مغادرة منزله مؤخرًا بسبب طائر عملاق يمكث أمام منزله.

ووفقًا لموقع "فيميل فيرست" الأمريكي، فإن باحة المنزل الأمامية تقع تحت سيطرة صقر عملاق وأفعى نحاسية الرأس، وأن الخروج من المنزل أصبح أمرًا مستحيلًا.

وشارك "ذا روك" الحدث مع معجبيه عبر موقع أنستقرام، قائلاً: "إما الأفعى النحاسية والصقر أو تمرين اليوم، لقد حاولت الخروج من المنزل بقلب متحمس ولكنني توقفت بمجرد رؤيتهم".

وتابع: "أعلم أنني أملك بعض الأشياء المشتركة مع الصقر ولكنه يحتاج لتناول الطعام وأنا بحاجة إلى التمرن، تمنوا لي التوفيق، سوف تزداد الأمور صعوبة".

وعبر "ذا روك" عن سعادته برؤية الصقر خلال عملية الصيد، حيث وصف عملية الصيد خلال تصويره مقطع الفيديو، قائلًا: "خارج نافذة مطبخي يقبع صقر عملاق تمكن من اصطياد ثعبان، وبدأ من رأسه وهي خطوة ذكية دومًا".

وأضاف: "المشكلة تكمن في أنني بحاجة للذهاب إلى الجيم ولابد أن أسير بالقرب منه لأن هذا هو الطريق الوحيد، لذلك ترون المشكلة".

وختم "ذا روك" الفيديو بطلب التمني له بالتوفيق، ودعا المعجبين لانتظار تحديث منه حول حالة الصقر، موضحًا أنه إن لم ينشر فيديو قريبًا سيعني ذلك هزيمته على يد الصقر.