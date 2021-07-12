شكرا لقرائتكم خبر عن توم كروز يصطحب حبيبته الجديدة هايلى أتويل فى بطولة ويمبلدون للتنس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحاول الممثل العالمى توم كروز الاستمتاع بوقته بأفضل طريقة ممكنة على هامش تواجده داخل المملكة المتحدة بغرض استكمال تصوير الجزء السابع من سلسلة أفلام Mission: Impossible، وذلك بعدما التقطت عدسات المصورين صورًا له أثناء حضور المباراة النهائية لكرة التنس بين السيدات ببطولة ويمبلدون.



توم كروز وهايلى

وذكر تقرير foxnews أن توم كروز حرص على اصطحاب صديقته هايلى اتويل بطلة Mission: Impossible معه، وذلك بعدما انتشرت تقارير في وقت سابق تشير إلى قصة حب بين الثنائى اندلعت من كواليس الفيلم الذى استغرق تصويره وقت طويل.



توم كروز وهايلى اتويل

وكانت تقارير أكدت فى وقت سابق أن الممثل الشهير يعيش حالياً قصة حب مع الممثلة هايلى اتويل بطلة فيلمه الجديد، بعدما لم ينفصلا مطلقاً منذ اليوم الأول للتصوير، ما يعكس علاقتهما الحالية، وارتباطهما بصورة كبيرة بقصة حب يعكسها حرصهما على الظهور المتكرر سوياً بعيداً حتى عن مشاهد التصوير، وهو الأمر الذى يعد بمثابة المرة الأولى الذى يفتح فيها قلبه توم كروز لقصة حب جديدة بعد 8 أعوام من الانفصال عن زوجته كاتى هولمز.