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توم كروز يصطحب حبيبته الجديدة هايلى أتويل فى بطولة ويمبلدون للتنس.. صور

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القاهرة - سامية سيد - يحاول الممثل العالمى توم كروز الاستمتاع بوقته بأفضل طريقة ممكنة على هامش تواجده داخل المملكة المتحدة بغرض استكمال تصوير الجزء السابع من سلسلة أفلام Mission: Impossible، وذلك بعدما التقطت عدسات المصورين صورًا له أثناء حضور المباراة النهائية لكرة التنس بين السيدات ببطولة ويمبلدون.

 

توم كروز وهايلى
توم كروز وهايلى

 

وذكر تقرير foxnews أن توم كروز حرص على اصطحاب صديقته هايلى اتويل بطلة Mission: Impossible معه، وذلك بعدما انتشرت تقارير في وقت سابق تشير إلى قصة حب بين الثنائى اندلعت من كواليس الفيلم الذى استغرق تصويره وقت طويل.

 

توم كروز وهايلى اتويل
توم كروز وهايلى اتويل

وكانت تقارير أكدت فى وقت سابق أن الممثل الشهير يعيش حالياً قصة حب مع الممثلة هايلى اتويل بطلة فيلمه الجديد، بعدما لم ينفصلا مطلقاً منذ اليوم الأول للتصوير، ما يعكس علاقتهما الحالية، وارتباطهما بصورة كبيرة بقصة حب يعكسها حرصهما على الظهور المتكرر سوياً بعيداً حتى عن مشاهد التصوير، وهو الأمر الذى يعد بمثابة المرة الأولى الذى يفتح فيها قلبه توم كروز لقصة حب جديدة بعد 8 أعوام من الانفصال عن زوجته كاتى هولمز.

توم كروز
توم كروز مع هايلى اتويل

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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