شكرا لقرائتكم خبر عن درة توجه الشكر للرئيس السيسى لدعم تونس فى الأزمة الصحية: الله يحفظ البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الفنانة التونسية درة، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومصر، على دعم تونس لمساعدتها على تخطى الظروف الصحية السيئة التى تمر بها تونس، قائلة: "تمنى من كل قلبي أن تنتهي هذه الأزمة قريبًا والله يحفظ شعب البلدين ويديم الأخوة والمحبّة بيننا".

وقالت درة فى تدوينة عبر حسابها الشخصى على موقع "فيس بوك": "شكرًا لمصر العظيمة العزيزة على دعمها لبلدي الحبيبة تونس وشكرًا لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مساعدة بلادنا في ظل هذه الظروف الصحية الصعبة، أتمنى من كل قلبي أن تنتهي هذه الأزمة قريبًا والله يحفظ شعب البلدين ويديم الأخوة والمحبّة بيننا".



درة

ويشار إلى أن النجمة هند صبرى، وجهت - فى وقت سابق من اليوم الاثنين، أيضًا - رسالة حب وشكر وتقدير وامتنان لجمهورية مصر العربية، وشعبها وحكومتها وقيادتها، بعد إرسال طائرتين إلى دول تونس محملتين بالمستلزمات الطبية لدعمهم في مواجهة فيروس كورونا.