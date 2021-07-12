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شكرا لقرائتكم خبر عن درة توجه الشكر للرئيس السيسى لدعم تونس فى الأزمة الصحية: الله يحفظ البلدين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وجهت الفنانة التونسية درة، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومصر، على دعم تونس لمساعدتها على تخطى الظروف الصحية السيئة التى تمر بها تونس، قائلة: "تمنى من كل قلبي أن تنتهي هذه الأزمة قريبًا والله يحفظ شعب البلدين ويديم الأخوة والمحبّة بيننا".
وقالت درة فى تدوينة عبر حسابها الشخصى على موقع "فيس بوك": "شكرًا لمصر العظيمة العزيزة على دعمها لبلدي الحبيبة تونس وشكرًا لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مساعدة بلادنا في ظل هذه الظروف الصحية الصعبة، أتمنى من كل قلبي أن تنتهي هذه الأزمة قريبًا والله يحفظ شعب البلدين ويديم الأخوة والمحبّة بيننا".
درة
ويشار إلى أن النجمة هند صبرى، وجهت - فى وقت سابق من اليوم الاثنين، أيضًا - رسالة حب وشكر وتقدير وامتنان لجمهورية مصر العربية، وشعبها وحكومتها وقيادتها، بعد إرسال طائرتين إلى دول تونس محملتين بالمستلزمات الطبية لدعمهم في مواجهة فيروس كورونا.
وقالت النجمة هند صبري خلال فيديو نشرته على حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "رسالة حب وشكرًا وتقدير وامتنان لجمهورية مصر العربية، وشعبها وحكومتها وقيادتها برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، شكرًا على إرسالكم البارحة طائرتين مليئتين بالمستلزمات الطبية إلى الجمهورية التونسية وشعب تونس".
وأضافت هند صبرى: "أنا كمواطنة تونسية مصرية، أحس بالفخر، مفيش فرق بيننا، لأن إيدنا في إيد بعض، ظهرنا في ظهر بعض، على الحلوة والمرة، وإن شاء الله نبقى دايمًا على الحلوة، وأشكر الشعب المصرى على مؤازرته للشعب التونسى، وأشكر الحكومة والقيادة المصرية على احساسها بالمسئولية تجاه شعب شقيق ودولة شقيقة".
وتابعت هند صبرى: "أنا عايشة هنا في مصر بقالى كتير وعارفة وبحس وبلمس حب المصريين كل يوم لتونس، والنهاردة الشعب التونسى كله لمس هذا الحب، وتونس بتمر بجائحة وهتعدى على خير إن شاء الله".