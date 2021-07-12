شكرا لقرائتكم خبر عن قصة تكفل حورية فرغلي بطفلين من ذوى الهمم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الممثلة المصرية حورية فرغلي، أنها متكفلة بطفلين من ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك منذ أكثر من 15 عاما قبل دخولها مجال الفن.

وقالت فرغلي في تصريحات لتليفزيون ”الخليج 365”، إنها تتكفل بمصاريف الطفلين منذ عدة سنوات، وتزورهما بين فترة وأخرى.

وخضعت حورية فرغلي منذ أشهر لـ 4 عمليات جراحية في أنفها في ولاية شيكاغو الأمريكية بعد معاناة دامت لسنوات.

كما وقّعت الفنانة حورية فرغلى عقد المشاركة في مسلسل "أيام وبنعيشها"، وذلك بعد استقرار حالتها الصحية وإجرائها عددا من العمليات الجراحية بالخارج استعدادا لعودتها للشاشات من جديد.