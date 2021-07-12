شكرا لقرائتكم خبر عن صوفيا فيرجارا تحتفل بعيد ميلادها الـ 49 وزوجها يتغزل فيها بتلك الكلمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الممثلة العالمية صوفيا فيرجارا بعيد ميلادها الـ 49 السبت الماضى، وأكد موقع ديلى ميل خلال تقرير بخصوص تلك المناسبة السعيدة لـ صوفيا فيرجارا أنها ذهبت إلى وجهتها المفضلة والممثلة في البحر الكاريبى لتحتفل هناك بعيد ميلادها.

وهو الأمر الذى لم يفوته زوجها الفنان الأمريكي جو مانجانيلو الذى نشر صورة لزوجتها عبر حسابه على موقع انستجرام وعلق عليها متغزلاً فيها بكتابة "عيد ميلاد سعيد لحب حياتى".



زوج صوفيا فيرجارا على انستجرام

وكانت احتفلت النجمة العالمية الكولمبية الأصل ​صوفيا فيرجارا مع جمهورها ومعجبيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، بحصولها على جائزة أفضل نجمة تليفزيونية كوميدية للعام الماضى عن دوها في المسلسل الشهيرModern Family.

وشاركت الفنانة العالمية صوفيا فيرجارا جمهورها الذي يتجاوز الـ20 مليون متابع عبر إنستجرام صورا لها من كواليس فعاليات حفل توزيع جوائز "People's Choice Awards"، كما نشرت صورة خلال تسلمها الجائزة في الحفل الذي أقيم في سانتا مونيكا.



صوفيا فيرجارا

وخطفت صوفيا فيرجارا البالغة من العمر 49 عامًا، الأنظار في "People's Choice Awards" الذي حصدت فيه جائزة أفضل نجمة تلفزيونية كوميدية عن العام الماضى، وذلك عن مسلسل "مودرن فاميلي" التلفزيوني التى تصدرت به أيضاً قائمة الممثلات الأعلى أجرا في العالم لسنة 2020، متخطية نجمات سينمائيات في ظل تراجع إيرادات ممثلي هوليوود جراء جائحة كوفيد-19، على ما أظهر التصنيف السنوي الذي نشرته مجلة "فوربس".