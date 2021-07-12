شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال وخالد تاج الدين يشيعان جثمان شقيق رامى صبرى من مسجد الشرطة..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم وصناع الموسيقى على المشاركة فى تشييع جثمان المطرب الشاب كريم صبرى شقيق المطرب رامى صبرى، بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، حيث حضر منذ قليل المطرب رامى جمال، والشاعر ومطرب الراب خالد تاج الدين، والمطربون الشباب مينا عطا وأحمد الشامى ومحمد سراج، والشاعر أحمد على موسى ومنظم الحفلات وليد منصور، ويتم دفنه الآن بمقابر أكتوبر على طريق الواحات.

ورحل عن عالمنا أمس كريم صبري شقيق المطرب رامى صبرى إثر غرقه فى ترعة المريوطية، ونعاه عدد كبير من نجوم الغناء منهم تامر حسنى ومحمد حماقى وهانى شاكر وشذى وهيثم سعيد وهيثم نبيل .

وطرح المطرب رامى صبرى مؤخرًا أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والتى تحمل اسم "انتى بتهزرى"، من كلمات تامر حسين، وألحان شادى حسن، وتوزيع جلال الحمداوى.

ونجح الثلاثى رامى صبرى وتامر حسين وجلال الحمداوى في أكثر من أغنية منها "القضية مكملة" و"خطيرة" وغيرها من الأغانى.

واحتفل مؤخرا رامى صبرى، بتخطى أغنية "أهد الدنيا" 50 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وعلق قائلاً على إنستجرام: "أغنية "أهد الدنيا" تتخطى 50 مليون مشاهدة على يوتيوب.. شكرًا لكل جمهوري في العالم".

أغنية "أهد الدنيا" تم تصويرها في لبنان وأخرجها فادى حداد وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع جلال الحمداوى.