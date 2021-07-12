شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم كريستين ستيوارت Spencer يعرض فى مهرجان فينيسيا السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بعض التقارير الأجنبية، عن مشاركة فيلم الدراما Spencer، بطولة النجمة كريستين ستيوارت في مهرجان فينيسيا السينمائي، في دورته المقبلة، تزامنًا مع اقتراب طرح الفيلم في دور العرض.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن الفيلم الجديد الذى يحمل عنوان Spencer، من تأليف ستيفن نايت، مبتكر "بيكي بلايندرز"، تدور احداثه في عطلة نهاية الأسبوع في أوائل التسعينيات عندما قررت ديانا الانفصال عن الأمير تشارلز وسط شائعات عن الأمور، وكانت الأميرة الراحلة تقضي عطلة عيد الميلاد مع العائلة المالكة في مقاطعة ساندرينجهام في نورفولك، عندما قررت ترك زواجها من الأمير تشارلز.

وكان موقع "ديلى ميل" قد كشف فى وقت سابق عن صور أثارت جدلاً كبيراً بعدما تميزت فيها وكانها صورة طبق الأصل من الأميرة ديانا، كما تميزت خلال الصور مع طفلين يجسدوا ابنى الأميرة ديانا وليام وهارى، خلال مرحلة الطفولة، فى أحداث فيلم Spencer التى تقوم ببطولته النجمة كريستين ستيوارت، حيث أوضح الموقع، أنه وبعد فترة طويلة من بدء التصوير أسدل الستار أخيراً عن شخصيتى الأميرين هارى ووليام في الفيلم المنتظر.