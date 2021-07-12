شكرا لقرائتكم خبر عن صور تشويقية لـ فيلم الأكشن الجديد Kate قبل طرحه يوم 10 سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشبكة المنتجة لـ فيلمKate ، أول صور من العمل، الذى سيطرح يوم 10 سبتمبر المقبل، الذى ستصل مدته إلى ساعة و46 دقيقة، ويدور في إطار دراما وتشويق.



Kate

فيلم Kate يدور بعدما تتعرض عميلة صعبة إلى سم لا ترياق له، يكون أمامها أقل من 24 ساعة كي تنتقم من أعدائها، وخلال هذه الرحلة تشكل علاقة غير متوقعة مع ابنة أحد ضحاياها السابقين.



Kate

ويقوم ببطولة فيلم Kate، كل من ماري إيزابيث وينسد، ميتشي ل فويسمان، وودى هالريسون، تادنبو اسانو، أيلي، جون كونيميرا، مياي، أوين أوب رين، فيلم الدراما، والأكشن الجديد Kate، من إخراج سيدريك نيكولاس ترويان، ومن تأليف عمير عليم.