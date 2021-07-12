شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى توجه الشكر للرئيس السيسى لدعم تونس بالمستلزمات الطبية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت النجمة هند صبرى، رسالة حب وشكر وتقدير وامتنان لجمهورية مصر العربية، وشعبها وحكومتها وقيادتها، بعد إرسال طائرتين إلى دول تونس محملتين بالمستلزمات الطبية لدعمهم في مواجهة فيروس كورونا.

وقالت النجمة هند صبري خلال فيديو نشرته على حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "رسالة حب وشكرًا وتقدير وامتنان لجمهورية مصر العربية، وشعبها وحكومتها وقيادتها برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، شكرًا على إرسالكم البارحة طائرتين مليئتين بالمستلزمات الطبية إلى الجمهورية التونسية وشعب تونس".

وأضافت هند صبرى: "أنا كمواطنة تونسية مصرية، أحس بالفخر، مفيش فرق بيننا، لأن إيدنا في إيد بعض، ظهرنا في ظهر بعض، على الحلوة والمرة، وإن شاء الله نبقى دايمًا على الحلوة، وأشكر الشعب المصرى على مؤازرته للشعب التونسى، وأشكر الحكومة والقيادة المصرية على احساسها بالمسئولية تجاه شعب شقيق ودولة شقيقة".

وتابعت هند صبرى: "أنا عايشة هنا في مصر بقالى كتير وعارفة وبحس وبلمس حب المصريين كل يوم لتونس، والنهاردة الشعب التونسى كله لمس هذا الحب، وتونس بتمر بجائحة وهتعدى على خير إن شاء الله".

فى جانب أخر، انتهت النجمة هند صبري من تصوير مسلسل "البحث عن علا" ويشاركها في البطولة، سوسن بدر وأحمد فؤاد سليم، وهانى عادل ، وندى موسى، ويشارك فيه مجموعة من ضيوف الشرف منهم خالد النبوى ويسرا وشيرين رضا وأخرون من النجوم، والمسلسل مستوحى من شخصيات من تأليف غادة عبد العال وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبد العال، وتم التصوير في عدة مواقع بالقاهرة، مع الحفاظ على معايير السلامة لضمان صحة فريق العمل.