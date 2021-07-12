شكرا لقرائتكم خبر عن ريهانا وA $ AP Rocky بـ"البورنس" فى شوارع نيويورك .. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل النجمة ريهانا تصوير كليبها الجديد مع حبيبها مغنى الراب A $ AP Rocky، وذلك فى حى برونكس بمدينة نيويورك، حيث ظهرا الثنائى في كواليس تصوير الكليب وهما يرتديان "البورنس" فى استراحة التصوير بين المشهد والآخر.





وكانت ريهانا اشترت منزلاً جديدًا بقيمة 10 ملايين دولار، على مساحة نصف فدان، إلى جانب منزل كانت قد اشترته قبل 3 أشهر بقيمة 13.8 مليون دولار، في حي بيفرلي هيلز الراقي والشهير بتواجد منازل المشاهير به.

وفي سياق متصل قررت النجمة العالمية ريهانا اتخاذ خطوة فى توسيع إمبراطورتيها الخاصة بعالم التجميل فبعد أن نجحت ريهانا بالفعل فى تحقيق نجاحات مذهلة بعلامتها التجارية الخاصة بالملابس الداخلية والماكياج والعناية بالبشرة، تتخذ ريهانا خطوة جديدة وذلك فى مجال العناية بالشعر، وقد تصدرالخبرعدد كبيرمن المواقع الشهيرة

أشارت التقارير إلى أن ريهانا تقدمت مؤخرا بطلب علامة تجارية جديدة للشامبو ومستحضرات التجميلية الخاصة بالشعرو صبغات الشعر، وذلك وفقا لوثائق مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة .

يذكر أن ريهانا التى بدأت مسيرتها الفنية عام 2003 واستطاعت أن تضع بصمة من ذهب فى عالم صناعة الموسيقى منذ ظهورها على الساحة و تمتلك حاليا قاعدة جماهيرية مذهلة ، ومن أبرز الأغنيات التى قدمتها ريهانا و حققت نجاح كبير كل من " STAY " و " WORK " و " diamonds " و " you da one " وغيرهم الكثيرين.