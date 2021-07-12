وزيرة الثقافة تجدد ليوسف إسماعيل رئيسًا للمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ 14

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أصدرت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة قرارا بالتجديد للفنان القدير يوسف إسماعيل لرئاسة المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الرابعة عشرة لعام 2021، وذلك بعد رئاسته للدورة ال ١٣ التي حملت عنوان دورة الآباء "150 سنة مسرح " .

الفنان يوسف إسماعيل بدأ نشاطه الفني في بداية التسعينيات، وقدم العديد من الأعمال المميزة في السينما، المسرح والتليفزيون وشارك في العديد من العروض المسرحية التي أنتجها مسرح الدولة كما تولى إدارة فرقة المسرح القومي في الفترة من 2015 وحتى 2019 ، وكانت آخر أعماله مسرحية "المتفائل " على المسرح القومي التي حققت نجاحا كبيرا واستمر عرضها لعدة مواسم .

وخلال الأيام القليلة القادمة سيعلن رئيس المهرجان عن أسماء اللجنة العليا للدورة المقبلة، وتحديد موعد أول اجتماع لهم وكافة تفاصيل الدورة الـ 14 .