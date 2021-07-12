حورية فرغلي تنعى شقيق رامي صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة:

نعت الفنانة حورية فرغلي، كريم صبري شقيق الفنان رامي صبري، الذي توفي أمس الأحد غرقا في مياه ترعة المريوطية.

ونشرت حورية صورة كريم صبري، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "خالص العزاء للفنان رامي صبري على وفاة أخوه كريم صبري، البقاء والدوام لله".

وشيعت منذ قليل جنازة كريم صبري، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وأعلنت الفنانة شذى، مساء أمس الأحد، وفاة كريم صبري، شقيق المطرب رامي صبري.

وكتبت شذى عبر حسابها بموقع "فيسبوك" و"ستوري إنستجرام": "البقاء والدوام لله، كريم صبري، شقيق أخويا وصديقي رامي صبري في ذمة الله."

أضافت: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. مفيش كلام نافع يتقال والله.. غير إن كريم حقيقي زي ما بيتقال كان ابن موت.. الله يرحمك يا كريم ويصبر أهلك وأصحابك يا رب".