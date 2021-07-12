خاص| بعد خروجه من المستشفى.. تفاصيل زيارة حكيم وإش إش للشاعر أمل الطائر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

حرص المطرب حكيم والملحن حسن إش إش على زيارة الشاعر الغنائي أمل الطائر في منزله، عقب خروجه أمس من مستشفى المنيل التخصصي، بعد تعافيه من الجراحة التي خضع لها إثر معاناته من القدم السكري.

منال النبوي "زوجة الشاعرالكبير" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قالت: "الحمد لله خرجنا أمس من المستشفى، وحرص الملحن فارس فهمي على التواجد معنا وتوصيلنا إلى المنزل، وبعدها اتصل بنا الفنان حكيم وأخبرنا إنه في الطريق لزيارتنا ومعه الموزع الموسيقي جورج سمير، ثم تواصل معنا الملحن حسن إش إش قبل حضوره بصحبة زوجته فاتن فريد".

وأضافت: "الزيارة كان لها تأثير جميل على أمل، إذ تحدث معه حكيم وإش إش عن الأعمال التي قدموها سويا، وذكرياتهم عنها، وغنوا له، وكان سعيدا بهم جدا، وخاصة مع ارتباطه نفسيا بهم بشكل كبير، ولم يغادورنا إلا بعد اطمئنانهم عليه، وتركوه وهو في حالة معنوية عالية جدا، الحمد لله ربنا يديم عليه الناس الحلوة الاصيلة فى حياته".

وعانى الشاعر الكبير على مدار العام الماضي من عدة أزمات صحية إثر أصابته بالقدم السكري، إذ خضع للجراحة في القدم أكثر من مرة، و تم تركيب قسطرة وبالون تسليك شرايين القدم في مارس الماضي، وأصيب قبل ذلك بجلطات بالمخ، وسيولة الدم.

الشاعر أمل يعد من رواد كتابة الأغنية الشعبية، كتب ما يزيد عن ال 700 أغنية، وكتبت أغانيه شهادات الميلاد الفني لنخبة من نجوم الأغاني الشعبية، ومنهم حكيم الذي غنى من كلماته: نار، نظرة، بيني وبينك، افرض، السلامو عليكو، الحق عليه، أبوسه، وغيرها.

وغنى من كلمات الطائر كل من محرم فؤاد، هاني شاكر، أنغام، هيفاء وهبي، عبدالباسط حمودة، حسن الأسمر، حمادة هلال، محمد هنيدي، سامو زين، طارق الشيخ وأخرون.