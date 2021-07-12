شقيق رامي صبري.. مات غرقًا وغنى لمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

رحل عن عالمنا مساء أمس الأحد الفنان كريم صبري، الشقيق الأصغر للفنان رامي صبري.

وأعلنت الفنانة شذى، مساء أمس الأحد، وفاة كريم صبري، شقيق المطرب رامي صبري، وكتبت عبر حسابها بموقع فيسبوك: "البقاء والدوام لله، كريم صبري، شقيق أخويا وصديقي رامي صبري في ذمة الله."

في هذا التقرير نعرض لكم معلومات عن كريم صبري:

- يبلغ من العمر 34 عاما، ودرس في معهد الفنون المسرحية

- أولى أغنياته "مصري أصيل".

- قدم أغنية رومانسية بعنوان "من يوم فراقنا".

- رفض مساندة شقيقه المطرب والملحن رامي صبري في توسطه لدخوله الوسط الفني.

- آخر أغنياته "مصر تنهض" بالتزامن مع ذكرى ثورة 30 يونيو.

- أعلن الموزع الموسيقي محمد شفيق صديق الفنان الراحل كريم صبري، أنه سيستكمل الألبوم الذي لم يتمكن كريم من استكماله قبل وفاته، وسيطرحه للجمهور قريبًا.

- وكتب "شفيق" عبر صفحته الخاصة بموقع "فيسبوك"، قائلًا: "بوعدك قصاد الناس كلها، ألبومك هكمله وهنزله، وسيرتك هتفضل نضيفة، أغانيك هتفضل تتسمع، وصوتك هيوصل للناس، ربنا يرحمك ويتجاوز عن سيئاتك، ويجعل مأواك الجنة، وعد الحر دين".

- توفى غرقًا في مياة ترعة المريوطية أمس الأحد 11 يوليو الجاري.