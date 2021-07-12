وليد منصور يصل مسجد الشرطة لأداء صلاة الجنازة على شقيق رامي صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

وصل المنتج وليد منصور، منذ قليل، مسجد الشرطة بالشيخ زايد، لأداء صلاة الجنازة على الفنان كريم صبري شقيق الفنان رامي صبري

كما وصل الفنان رامي صبري قبل قليل برفقة عدد من الأهل والأصدقاء لأداء صلاة الجنازة، ومن المقرر دفن الجثمان بمقابر الأسرة بطريق الواحات.

وكان الفنان رامي صبري قد أعلن عبر حسابه بموقع إنستجرام، وفاة شقيقه قائلا: "توفي إلى رحمة الله أخي وحبيبي الغالي كريم صبري، ندعو الله أن يرحمه ويغفر له".

ورحل الفنان الشاب كريم صبري عن عالمنا مساء أمس الأحد، بعد غرقه في مياه ترعة المريوطية.