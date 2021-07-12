رامي صبري يصل مسجد الشرطة لأداء صلاة الجنازة على شقيقه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تصوير - محمود عبدالناصر:

وصل الفنان رامي صبري منذ قليل لمسجد الشرطة بالشيخ زايد، لأداء صلاة الجنازة على جثمان شقيقه كريم صبري.

وتوافد عدد من أقارب وأصدقاء كريم صبري لأداء صلاة الجنازة عليه داخل المسجد، ومن المقرر دفنه بمقابر الأسرة بطريق الواحات.

وأعلنت الفنانة شذى، مساء أمس الأحد، وفاة كريم صبري، شقيق المطرب رامي صبري، بعد غرقه في مياه ترعة المريوطية.

وكتبت شذى عبر حسابها بموقع "فيسبوك" و"ستوري إنستجرام": "البقاء والدوام لله، كريم صبري، شقيق أخويا وصديقي رامي صبري في ذمة الله."

أضافت: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. مفيش كلام نافع يتقال والله.. غير إن كريم حقيقي زي ما بيتقال كان ابن موت.. الله يرحمك يا كريم ويصبر أهلك وأصحابك يا رب".