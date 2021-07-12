بالصور.. القصة الكاملة لمصرع "كريم" شقيق الفنان رامي صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحل مساء أمس، الأحد، الفنان الشاب كريم صبري شقيق الفنان رامي صبري غرقا في مياه ترعة المريوطية.

خبر الوفاة

أعلن خبر الوفاة عبر إنستجرام الفنانة شذى، وكتبت: "البقاء والدوام لله، كريم صبري، شقيق أخويا وصديقي رامي صبري في ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. مفيش كلام نافع يتقال والله.. غير إن كريم حقيقي زي ما بيتقال كان ابن موت.. الله يرحمك يا كريم ويصبر أهلك وأصحابك يا رب".

أول تعليق لرامي صبري

علق الفنان رامي صبري عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، قائلا: "توفي إلى رحمة الله أخي وحبيبي الغالي كريم صبري.. ندعو الله أن يرحمه ويغفر له".

نجوم الفن ينعون كريم

عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، انهالت التعليقات والدعوات لكريم بالرحمة من قبل عدد من نجوم الفن، أبرزهم: حمادة هلال، أحمد جمال، عمرو دياب، شذى، هاني شاكر، وآخرون.

موعد الجنازة

كشف الفنان رامي صبري، عن موعد إقامة صلاة الجنازة على جثمان شقيقه، حيث تقام عقب صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، ويدفن بمقابر الأسرة على طريق الواحات.

ألبوم لم يكتمل

كشف الموزع الموسيقي محمد شفيق في تصريح لمصراوي، أن كريم صبري، كان قبل رحيله مساء أمس قد انتهى من إعداد 90 في المائة من أغاني ألبومه الغنائي، مشيرا إلى أن كل صناع الألبوم قرروا استكمال مراحل تنفيذ الأغاني لتحقيق حلم الصديق الراحل

إدمان وغرق

خلصت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة إلى عدم وجود شبهة جنائية في غرق شقيق المطرب رامي صبري بترعة المريوطية بمركز البدرشين جنوب المحافظة، مساء الأحد

وأكدت التحريات أن الشاب صاحب الـ٣٤ سنة لم يتحمل حبسه بمصحة لعلاج الإدمان فقرر الهروب في اليوم التالي لوصوله

على الفور وجه العميد أحمد الوتيدي رئيس المباحث الجنائية لقطاع الجنوب بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ بالتنسيق مع الإنقاذ النهري.

جهود البحث والتحري توصلت إلى أن الشاب يدعى "كريم صبري" يبلغ من العمر 34 سنة، وهو شقيق مطرب شهير، كان يعاني من إدمان مخدر الهيروين.

أمس السبت وعلى غير رغبته، تم إيداع الشاب إحدى المصحات بنطاق دائرة المركز؛ أملا في علاجه وطرد تلك السموم من جسده.قبل غروب شمس الأحد، تسلق الثلاثيني سور المصحة، ولاذ بالهرب ليتبعه أفراد الأمن الإداري والمشرفين لكنه أسرع بالقفز بمجرى ترعة المريوطية ليلقى حتفه غرقا.وتم انتشال الجثة وإيداعها المشرحة، وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد عبد التواب، مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.