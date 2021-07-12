رسالة عمرو دياب للفنان رامي صبري بعد وفاة شقيقه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص الهضبة عمرو دياب على مواساة الفنان رامي صبري، بعد وفاة شقيقه كريم صبري مساء أمس الأحد.

وكتب "دياب" منشورًا، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "خالص عزائي للفنان رامي صبري في وفاة أخيه رحمه الله والهم العائلة الصبر والسلوان".

وأعلن الفنان رامي صبري موعد ومكان صلاة الجنازة على شقيقه كريم صبري، اليوم.

ونشر "رامي" صورة شقيقه، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :" ستقام صلاة الجنازة على أخي وحبيبي كريم صبري بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، و الدفنة في مقابر ٦ أكتوبر بطريق الواحات، وسعيكم مشكور جميعا وان لله وان اليه راجعون".

وأعلنت الفنانة شذى، مساء أمس الأحد، وفاة كريم صبري، شقيق المطرب رامي صبري.

وكتبت شذى عبر حسابها بموقع "فيسبوك" و"ستوري إنستجرام": "البقاء والدوام لله، كريم صبري، شقيق أخويا وصديقي رامي صبري في ذمة الله."

أضافت: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. مفيش كلام نافع يتقال والله.. غير إن كريم حقيقي زي ما بيتقال كان ابن موت.. الله يرحمك يا كريم ويصبر أهلك وأصحابك يا رب".