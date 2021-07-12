عمر حسين يشارك في مسلسل "60 دقيقة"

محمد اسماعيل - القاهرة - يشارك الفنان الشاب عمر حسين علي في مسلسل "60 دقيقة" الذي يتم تصويره حاليا في العاصمة اللبنانية بيروت.

وتجسد بطولة مسلسل "60 دقيقة" الفنانة ياسمين رئيس، وتظهر خلاله في شخصية فتاة تدعى ياسمين ويدور المسلسل في إطار من التشويق والإثارة.

ويؤدي الفنان السوري محمود نصر في المسلسل دور طبيب نفسي شهير يعيش حياة هادئة مستقرة، قبل أن يتعرض مع زوجته التي تؤدي دورها ياسمين رئيس إلى حادثٍ يقلب حياتهما رأسًا على عقب.

مسلسل "60 دقيقة" مكون من 9 حلقات ومن المقرر عرضه على منصة شاهد.

مسلسل 60 دقيقة بطولة ياسمين رئيس، محمود نصر، سوسن بدر، شيرين رضا وآخرون تأليف محمد هشام عبية، وإخراج مريم أحمدي.

الجدير بالذكر أن عمر حسين شارك في مسلسل "ضل راجل" بطولة ياسر جلال، نور، نيرمين الفقي ، رنا رئيس، أحمد حلاوة، إنعام سالوسة، محمد علي رزق، أحمد منير، تأليف أحمد عبدالفتاح، إخراج أحمد صالح ، إنتاج سنيرجي .