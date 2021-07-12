مسابقة يانصيب “جائزتها” رحلة إلى الفضاء

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 12 يوليو 2021 05:12 مساءً - في خطوة من شأنها تحفيز الرحلات السياحية إلى الفضاء، أعلنت شركة ”فيرجن غالاكتيك“ ومنصة جمع التبرعات الخيرية (أوماز)، عن مسابقة يانصيب، تتيح للفائز الحصول على مقعدين على متن واحدة من الرحلات الفضائية للشركة المتوقع إطلاقها في أوائل عام 2022.

وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من نجاح رحلة الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون، للتوجه إلى الفضاء، لتقرر شركة ”فيرجن غالاكتيك“ منح الأشخاص العاديين فرصة تجربة رحلة مماثلة.

ويجب أن يستوفي المشاركون المؤهلون للمسابقة، العديد من الشروط، بما في ذلك ألّا تقل أعمارهم عن 18 عاما، وتقديم دليل على التطعيم ضد فيروس كورونا.

كما يجب على أي مشارك -أيضا- إعفاء منظمي المسابقة من جميع المسؤوليات أو الخسائر أو الأضرار أو النفقات المتعلقة بالمشاركة في أي تجربة.

وستذهب جميع الأموال التي يتم جمعها إلى منظمة Space for Humanity غير الربحية، والتي تسعى إلى ”دمقرطة الفضاء“.

ومن المقرر أن تنتهي المسابقة في الأول من أيلول/ سبتمبر المقبل، وستكشف الشركات عن الفائز في الـ29 من أيلول/ سبتمبر، وسيخضع الفائز للتدريب، مثل أي راكب آخر في شركة ”فيرجن غالاكتيك“.

ويأتي ذلك بعد فترة وجيزة من هبوط مؤسس الشركة، ريتشارد برانسون، وخمسة أشخاص آخرين، بأمان، في رحلة إلى الفضاء، على متن سفينة الفضاء VSS Unity التابعة لشركة ”فيرجن غالاكتيك“.

وقال برانسون إن الرحلة كانت بمثابة تجربة مهمة بالنسبة له، وكان يحلم بها منذ أن كان طفلا.

وتهدف الشركة إلى جلب السياح إلى الفضاء منذ تأسيسها في عام 2004، وقد بيعت المقاعد المخصصة للفضاء أخيرا مقابل 250 ألف دولار لكل منها.

وتستهدف ”رحلة برانسون“، والرحلة المخطط لها في الـ20 من تموز/ يوليو للملياردير ومؤسس شركة ”بلو أوريجن“ جيف بيزوس، زيادة وصول السائحين إلى الفضاء.

وأعلن بيزوس أنه سيتوجه إلى الفضاء في الـ20 من تموز/ يوليو، مع شقيقه، ورائدة الفضاء الشهيرة والي فانك، على متن كبسولة ”نيو شيبرد“ من قبل شركة ”بلو أوريجن“.

وستستغرق الرحلة 11 دقيقة فقط، وسيكون الركاب الآخرون قادرين على الطفو حول المقصورة، لمدة ثلاث دقائق تقريبا، ويمكن أن تتسع الكبسولة لستة أشخاص.