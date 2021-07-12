فن ومشاهير

أنغام تغلق باب الصلح في وجه أصالة: لا سلام!

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رغم محاولات الفنانة السوريّة أصالة نصري المتكرّرة لمصالحة صديقتها السابقة الفنانة المصريّة أنغام، لكن الأخيرة أغلقت باب الصلح في أحدث تصريحاتها بعبارة “لا حرب.. لا سلام”.

وصرّحت أنغام الّتي ترفض الصلح مع أصالة في حوار مع “زهرة الخليج” قائلةً “الخطأ بحقك عن غير قصد يختلف عن أن أخطئ بحقك بقصد وأعاند وأزيد، فهذا ليس خطأ بل له اسم آخر”.

وأردفت أنغام قائلةً “قد أقبل الاعتذار أو الأسف عما بدر في حقي، ولكن أن تعود المياه إلى مجاريها فهذا أمر مستحيل… إحنا كدة علاقتنا كويسة أوي”.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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