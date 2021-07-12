أول قرارات شاكر.. “الموسيقيين” تفرض رسوماً على المنصات الإلكترونية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد خروجه من المستشفى وقضائه فترة النقاهة في المنزل، أصدر الفنان هاني شاكر أول قرار بعد تحسن حالته الصحية، بفرض رسوم مالية ونسب على المنصات الإلكترونية والسمعية.

وقال البيان الذي أصدرته النقابة إن المجلس أبدي موافقته على اقتراح نقيب الموسيقيين، بشأن زيادة موارد النقابة والبحث عن أشكال جديدة للدخل، وحتى تتمكن من أن تفي بالتزاماتها وواجباتها نحو الأعضاء من علاج وإعانات ومعاشات وغيرها، مما يستنزف أموال النقابة.

وأضاف أن النقيب ومجلس النقابة طرحا مجموعة من مواد القانون لإجراء تعديلات عليها وطرحها على الجهات المعنية وتمت الموافقة عليها.

وكان شاكر، قد كلّف مجلسه، بالنظر في قانون النقابة من أجل إيجاد نقاط تدر دخلاً وتوفر موارد جديدة، كما طرح بعض الجهات التي يمكن من خلالها تحصيل مستحقات مالية منها تخص النقابة، أبرزها المنصات الإلكترونية التي لا يوجد عليها رقيب، وكذلك الإعلانات وفرض رسم دمغة على العقود التي يتم إبرامها.

ويذكر أنّ النقابة أصدرت قراراً بمنع التعامل مع مجموعة من مطربي المهرجانات منهم حمو بيكا حتى يقوموا بقوننة أوضاعهم مع النقابة، واجتياز الاختبارات اللازمة، إذ منعت أي شخص ليس عضواً بها وغير الحاصلين على تصاريح من مزاولة المهنة.