أمل عرفة بطلة الموسم الثالث من مسلسل “حارة القبة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الفنانة السورية، أمل عرفة، انضمامها للموسم الثالث من مسلسل “حارة القبة”، من خلال تقديمها شخصية “إخلاص” شقيقة أبو العز.

ونشرت عرفة خبر مشاركتها في الموسم الثالث، عبر خاصية “story”، التابعة لحسابها على “إنستغرام”، تحت عنوان “أمل عرفة نجمة الموسم الثالث من مسلسل (حارة القبة)”.

ويعيد هذا العمل عرفة إلى الدراما بعد غيابها عن الموسم الرمضاني لهذا العام، ورفضها العديد من العروض.

وكشفت عن سبب ذلك، موضحة أنها اعتذرت عن عدم المشاركة في أي مسلسل للعرض في شهر رمضان الماضي، لعدم توافر النص الجيد.

وقالت الممثلة السورية، في تغريدة عبر حسابها على “تويتر”: “أصدقائي.. هذا العام سأكون خارج الموسم الرمضاني (رغم أني لا أحبذ هذه العبارة)، وذلك لأسباب عديدة أهمها عدم توافر النص الجيد على الأقل ما عُرِضَ عليّ لهذه اللحظة.. كل الأمنيات بالتوفيق لمن بقي يحمي الفن والفنانين”.

يذكر أن مسلسل “حارة القبة” تشارك فيه مجموعة من نجوم الدراما السورية، منهم: عباس النوري، فادي صبيح، خالد القيش، نادين تحسين بيك، من إخراج رشا شربتجي عن نص للكاتب أسامة عوكش، ومن إنتاج شركة عاج.

وينتمي “حارة القبة” إلى أعمال البيئة الشامية، ويسلط الضوء على معاناة أهل الشام من الفقر والجوع والتشرد.