ياسمين عبدالعزيز تثير الجدل حول حملها بهذه الصورة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تشغل أخبار الفنانة المصرية، ياسمين عبدالعزيز، اهتمامات الملايين من الجماهير بشكل مستمر، خاصة في الفترة الأخيرة، الأمر الذي جعل الجمهور يهتم بالصور التي تشارك بها جمهورها.

وأثارت أحدث الصور التي نشرتها عبدالعزيز، عبر حسابها على موقع “إنستغرام”، حيرة واندهاش متابعيها بسبب الطريقة التي تقف بها في إحدى الصور، وتضع يدها أسفل ظهرها وهذه الوقفة تشتهر بها الحوامل، ما جعل المتابعين يتوقعون حملها.

وأطلت ياسمين من مدينة دبي بفستان أسود رقيق مزين بحزام على منطقة البطن، واحتوت التعليقات على ما يلي: “الوقفة دي بتفكرني بنفسي وأنا حامل شكلك حامل يا ياسمينا”، و”حاساها حامل”، و”شكلها حامل”.

واحتفلت ياسمين، مؤخراً، بمنحها الإقامة الذهبية في دولة الإمارات، ونشرت عبر حسابها في “إنستغرام”، صوراً توضِّح سعادتها، وعلَّقت عليها قائلةً: “سعدتُ بالحصول على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات”.

وتصدرت ياسمين عبدالعزيز محركات البحث في وقت سابق، بعد اللقاء التلفزيوني الذي ظهرت فيه ريهام حجاج، زوجة طليقها محمد حلاوة، وأوضحت كواليس زواجها من محمد حلاوة طليق ياسمين عبدالعزيز.

وردت ياسمين، عبر منشور في حسابها على موقع “فيسبوك”، قائلة: “على الله حكايتكم يا جوز حرابيق”، وكانت ريهام حجاج قد أكدت أن الهجوم عليها سببه زواجها من رجل الأعمال المصري محمد حلاوة، بعد عام واحد من انفصاله عن الفنانة ياسمين عبدالعزيز، موضحةً أنه أمر طبيعي؛ لأن ارتباطه بشخصيتين مشهورتين أثار الجدل لفترة، من دون أسباب واضحة، رغم أن “الزواج حلال ربنا”، لتنتشر العديد من التصريحات المتبادلة بين الطرفين.