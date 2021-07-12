على طريقة الرسوم المتحركة.. رامي جمال يطرح أغنيته “قلة إحساس”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح الفنان المصري، رامي جمال، أغنيته الجديدة “قلة إحساس”، عبر قناته الرسمية على “يوتيوب”، وهي الأغنية الرابعة من ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان “ولسه”.

واعتمد الكليب طريقة الرسوم المتحركة لأول مرة في كليبات رامي جمال، والأغنية من كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال، وتوزيع وميكساج وسام عبدالمنعم.

وألبوم “لسه” لرامي جمال يضم 10 أغنيات، طرح منها حتى الآن “دقيقة واحدة” من كلمات رفيق نجيب، وألحان ياسر نور، و”مبتكبريش” من كلمات أحمد المالكي، وألحان سهم، وأغنية “ولسه” من كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم.

من ناحية أخرى، وجه الفنان المصري رامي جمال، رسالة رومانسية إلى زوجته “ناريمان”، وذلك عبر صورة نشرها في “إنستغرام”، جمعته بزوجته، معبراً لها عن حبه الكبير.

وكتب، قائلاً: “على أد ما بحبها.. على أد ما بنتخانق.. على أد ما بخاف عليها.. على أد ما أنا أكتر شخص بيحب العند.. على أد ما بخاف من البعد.. على أد ما بحاول أحسسك وأمرنك إنه عادي لأني مش ضامن عمري”.

وأضاف: “أنت جميلة وأصيلة وبنت حلال واستحملتي معايا كتير وأنا بحبك جداً.. بس بقولك إيه سيبك من الكلام اللي فات ده كله واسترجلي كده ومتقرفيناش”.

واختتم رسالته: “يا جماعة دي مخها في إجازة، قلبها بس اللي شغال”.

وردت ناريمان: “أيوه حضرتك إحنا كستات نعرف ده طول الوقت ونحس بيه طول الوقت وأحياناً بنبقى عارفين بس عاوزين نعرف تاني بردو مفيهاش حاجة.. قولولوا حاجة يا جماعة ده فاكرني مجنونة”.

ومؤخراً، فاجأ رامي جمال جمهوره المتابع لحسابه على “إنستغرام”، بنشر صورة ظهر فيها بشكل مختلف عن المعتاد، حيث أطال لحيته بعض الشيء، وكذلك شعره، ثم قام بتصفيفه على طريقة مواطنه الفنان بهاء سلطان.