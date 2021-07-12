راغب علامة يشوق جمهوره لكليبه الجديد “فوراً غرام”.. وهذا موعد طرحه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شوق النجم اللبناني، راغب علامة، متابعيه على “السوشيال ميديا”، لكليب أغنيته الجديدة “فوراً غرام”، من خلال طرح البرومو عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستغرام”.

وظهر علامة في قمة تألقه وحيويته كالعادة، حيث إن أجواء الكليب مليئة بالبهجة، وعلق قائلاً: “رح ترجع تشرق شمس الحياة من جديد، ونرجع نغني ونفرح يوم 15 تموز، موعد أغنيتي الجديدة فوراً غرام بتمنى تنال إعجابکم یا حبايب القلب”.

وقبلها بيومين، كان قد شارك الفنان اللبناني جمهوره كواليس تصويره لكليب أغنيته الجديدة “فوراً غرام”، عبر خاصية “ستوري” على “إنستغرام”.

ونشر راغب صورة تجمعه بفريق عمله المكون من المصور الفوتوغرافي فارس سخن، والمنتج زياد نجار، معلقاً: “مع فريق تصوير كليب أغنيتي الجديدة فوراً غرام”.

وكان الفنان اللبناني راغب علامة قد كشف، مؤخراً، عن موعد حفله المرتقب بمدينة دبي، مؤكداً أنَّه سيُحيي حفلين يومَيْ 15 و16 يوليو، على مسرح أوبرا دبي.