محمد رشاد يرد على اتهامه بتوجيه أغنيته “أنا مش شمتان” إلى طليقته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شوق المطرب المصري، محمد رشاد، جمهوره لعمل غنائي جديد، وذلك بعد أن حظيت أغنيته “أنا مش شمتان”، التي طرحها قبل أيام بنجاح كبير.

وأكد محمد رشاد، في منشور دونه عبر حسابه في موقع “إنستغرام”، أنه يحضر لأعمال غنائية جديدة، مشاركاً مقطعاً من أغنيته “أنا مش شمتان”، وأضاف قائلاً لجمهوره: “جاهزين للجاي”.

وتحول المنشور في التعليقات إلى اتهامات لمحمد رشاد بأنه يقصد بتلك الأغنية طليقته الإعلامية مي حلمي، المعروفة باسم “مذيعة الراديو”، والتي شهدت الفترة الماضية بينهما مناوشات وتصريحات إعلامية على الملأ، كانا خلالها حديث الجمهور في وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب أحد المتابعين تعليقاً لمحمد رشاد، يتهمه فيه بأنه يقصد علاقته السابقة، بسبب اختياره لمقطع من الأغنية، يقول: “دموعك بتبرد ناري.. وندمك بيخلص تاري”، حيث كتب المتابع في تعليقه: “كفاية بقى يا محمد اهدى واترك كل شيء لحاله وبلاش نفكر في الماضي ركز في شغلك فقط”.

ورد محمد رشاد، قائلاً: “هو الأغنية دي هل أنت متخيل بتفكيرك إنها اتعملت عشان أغيظ بيها حد مثلاً يا أخي الواحد أكبر وأرقى من كده.. ده شغلي يا أستاذ مدحت ودي أغنيتي الجديدة ودي كلماتها وياريت كل الناس تهدى بخصوص الموضوع اللي انتهى ده لأن محدش فينا محور الكون.. وشكراً”.

وحرصت متابعة على تهنئة محمد رشاد بنجاح أغنيته، مشيرة خلال التعليق بأن هناك صوراً انتشرت له ولطليقته، مؤخراً، وسط أنباء حول عودتهما، ليرد بقوله: “كلها إشاعات وكفاية بجد كلام في الموضوع ده لأنه انتهى واتقفل تماماً ومش ممكن يرجع بأي شكل وعلى الله حكايتكو بقى”.

وطرح محمد رشاد، طليق مي حلمي، مؤخراً، أغنيته الجديدة، بعنوان “أنا مش شمتان”، التي سرعان ما ربطها الجمهور بأزمة طليقته مي حلمي مع الجمهور الكروي المصري، حتى إن البعض علّق بأن رشاد استغل الأزمة ليخرج شامتاً في طليقته.

وشارك محمد رشاد متابعيه مقطع فيديو وهو يوجه كلامه لشخص ما ويقول: “أنت حاسس أني أنا شمتان.. أنا هقولك” ليغني بعدها منشداً: “أنا مش شمتان لكن من حقي أني أنا أفرح إنك زعلان.. أول ما ندمت عرفت أنك زينا إنسان”.

وتوقع المتابعون أن رشاد يقصد بهذه الأغنية طليقته مي حلمي، وقال أحدهم: “ايه دا انت تقصد طليقتك شكلك مركز معاها بقت كل حاجة تعملها تبقى إنك تقصد بيها حد بعينه شكلها هتكسر الدنيا”، فيما عاتبته أخرى قائلة: “عيب اللي بيحصل ده انتوا مش أول ناس تنفصلوا.. عيب الناس شايفاك راجل محترم متقلش بنفسك أكتر من كدا وهي الله يسهلها والمظلوم فيكم ربنا يجيبله حقه لأن حقكم مش هيرجع باللي بتعملوه دا”.