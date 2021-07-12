شكرا لقرائتكم خبر عن جاستن تيمبرليك يشارك فى بطولة القرن الأمريكية للجولف.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات المصورين النجم جاستن تيمبرليك وهو يشارك في بطولة الجولف حيث يتنافس في بطولة القرن الأمريكية للمشاهير وأنهى جاستن المباراة بالتعادل في المركز 28 متجهًا إلى الدور الثالث.

وفي سياق متصل كان أصدر نجم موسيقى البوب الأمريكى جاستن تمبرليك، اعتذارًا علنيًا لصديقته السابقة مغنية البوب الأمريكية بريتنى سبيرز والمغنية جانيت جاكسون، قائلا إنه خذلهما فى وقت سابق.



جاستن تيمبرليك جاستن تيمبرليك

وتحدث تمبرليك على حسابه فى تطبيق إنستجرام بعد أن وجهت إليه هذا الأسبوع انتقادات فى وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى حول مقابلات أجريت معه قبل نحو 20 عاما حول علاقته الحميمية مع سبيرز عندما كان الاثنان فى ذروة مسيرتهما الفنية.

يأتى ذلك بعد بث فيلم وثائقى تلفزيونى يروى حكاية صعود سبيرز ثم أفول نجمها، حيث تضمن الفيلم مدى ما تعرضت له نجمة البوب فى وسائل الإعلام من تلطيخ لسمعتها عند انفصالها عن تمبرليك عام 2002.

كما تعرض تمبرليك لاتهامات على مدى سنوات بعدم تحمله المسؤولية الكافية عن موقف محرج مع جانيت جاكسون وقع أثناء عرض مشترك بين الشوطين فى المباراة النهائية فى دورى كرة القدم الأمريكية (سوبر بول) عام 2004.

وكتب تمبرليك (40 عاما) على انستجرام "أريد أن أعتذر تحديدا لكل من بريتنى سبيرز وجانيت جاكسون، لأننى مهتم بهاتين السيدتين وأحترمهما وأعلم أننى خذلتهما".