عمرو دياب يعزى رامى صبرى فى شقيقه: رحمه الله والهم العائلة الصبر والسلوان

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القاهرة - سامية سيد - تقدم الهضبة عمرو دياب، بواجب العزاء إلى النجم رامى صبرى، فى وفاة شقيقه كريم صبرى، حيث كتب فى تغريده عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "خالص عزائى للفنان رامى صبرى فى وفاة أخيه رحمه الله والهم العائلة الصبر والسلوان".



تدوينه عمرو دياب

يأتى هذا فيما أعلن الفنان رامى صبرى، عن إقامة صلاة الجنازة على شقيقة كريم صبرى، بعد صلاة العصر، اليوم الاثنين، من مسجد الشرطة فى مدينة الشيخ زايد، والدفن فى مقابر 6 أكتوبر بطريق الواحات.

وكتب رامى صبرى - فى وقت سابق من اليوم - عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام: "ستقام صلاة الجنازة على أخى وحبيبى كريم صبرى، بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، والدفنة فى مقابر 6 أكتوبر - بطريق الواحات، وسعيكم مشكور جميعا وإنا لله وإنا اليه راجعون".

هذا وتسيطر حالة من الحزن على الوسط الفنى بعد وفاة شقيق الفنان رامى صبرى، وذلك بعدما ما أعلنت المطربة شذى - مساء الأحد - خبر الوفاة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلة: "البقاء والدوام لله كريم صبرى شقيق أخويا وصديقى رامى صبرى فى ذمه الله".

وأضافت شذى: "إنا لله وإنا اليه راجعون مفيش كلام نافع يتقال والله غير ان كريم حقيقى زى ما بيتقال كان ابن موت الله يرحمك يا كريم ويصبر أهلك وأصحابك يا رب".

ومن جانبه، نعى الفنان الكبير هانى شاكر، كريم شقيق الفنان رامى صبري، الذى توفى أمس الأحد، وكتب شاكر على حسابه بموقع "تويتر": "‏البقاء لله.. خالص التعازى إلى الفنان رامى صبرى فى وفاة شقيقه كريم صبري، أدعو الله أن يتغمده برحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان".

فيما كتب الفنان محمد حماقي، على حسابه بموقع "تويتر"، ‎‏خالص العزاء لصديقى الفنان رامى صبرى فى شقيقه أسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.