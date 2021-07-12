شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جثمان شقيق رامى صبرى إلى مسجد الشرطة لأداء صلاة الجنازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل جثمان المطرب الشاب كريم صبري شقيق النجم رامي صبري إلى مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد إستعداداً لصلاة الجنازة، وسط تجمع كبير من أقاربه وأصدقائه، على أن يشيع الجثمان إلى مثواه الأخير ودفنه بمقابر أكتوبر.

ورحل عن عالمنا أمس كريم صبرى شقيق المطرب رامى صبرى إثر غرقه فى ترعة المريوطية، ونعاه عدد كبير من نجوم الغناء منهم تامر حسنى ومحمد حماقى وهانى شاكر وشذى وهيثم سعيد وهيثم نبيل.

وطرح المطرب رامى صبرى مؤخرًا أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والتى تحمل اسم "انتى بتهزرى"، من كلمات تامر حسين، وألحان شادى حسن، وتوزيع جلال الحمداوى.

ونجح الثلاثى رامي صبري وتامر حسين وجلال الحمداوى في أكثر من أغنية منها "القضية مكملة" و"خطيرة" وغيرها من الأغانى.

واحتفل مؤخرا رامى صبرى، بتخطى أغنية "أهد الدنيا" 50 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وعلق قائلاً على إنستجرام: "أغنية "أهد الدنيا" تتخطى 50 مليون مشاهدة على يوتيوب.. شكرًا لكل جمهوري في العالم".

أغنية "أهد الدنيا" تم تصويرها في لبنان وأخرجها فادى حداد وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع جلال الحمداوى.