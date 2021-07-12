شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تعتمد شروط مسابقة مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية فى دورته الـ30 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة شروط المسابقة المصاحبة لفعاليات الدورة الـ 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، ويقام خلال نوفمبر المقبل.

تقول الفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر، إن المسابقة الكبرى للغناء العربى والارتجال فى العزف على آلات التخت الشرقى اشترطت أداء أغنية جديدة تقدم لأول مرة على ألا يزيد عمر المتسابق عن 45 عاما، وأن يقوم بتقديم مدونة موسيقية تضم العناصر الفنية للأغنية (التأليف – اللحن – التوزيع الموسيقى – الغناء) إلى جانب أسطوانة مدمجة منفذة فعلياً ونسخة من الكلمات والنوت الموسيقية وتم رصد جائزة للفائز بها قيمتها 150 ألف جنيه أما مسابقة الدكتورة رتيبة الحفنى فى الغناء العربى للشباب والأطفال ولذوى الأحتياجات الخاصة أتيحت المشاركة فى القسم الخاص بالشباب للمتنافسين من سن 17 حتى 35 عامًا.

ويصل إجمالى جوائزها إلى 90 ألف جنيه، والأطفال من سن 6 حتى 14 ويصل إجمالى جوائزها إلى 60 ألف جنيه، وتشترط على المتسابق أداء أغنية من التراث وأخرى من اختياره.