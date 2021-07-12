شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مسرحيات للبيت الفنى للمسرح فى برنامج اليوم الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض اليوم الإثنين ضمن برنامج البيت الفني للمسرح 3 مسرحيات تبدأ من الساعة الثامنة على المسرح القومي بالعتبة والعرض المسرحي "ليلتكم سعيدة" للمخرج خالد جلال وبطولة محمد على رزق، مريم السكرى، بسنت صيام، مروة عيد، ألحان المهدي، نديم هشام، ملابس هالة الزهوي، ديكور عمرو عبد الله، مخرج منفذ علا فهمي، العرض عن قصة مطربة الكورس لتشيكوف، ومن كتابة وإخراج خالد جلال.

وعلى المسرح العائم الصغير بالمنيل تعرض مسرحية "أفراح القبة" الساعة التاسعة عن رواية الكاتب نجيب محفوظ، وكتابة وإخراج محمد يوسف المنصور، وبطولة محمد تامر، سمر علام، حنان عادل، حمزة رأفت، مينا نبيل، أحمد صلاح، عبدالمنعم رياض، محمد عبدالقادر، رنا خطاب ، يوسف مصطفى، مينا نادر، محمد يوسف، هايدى عبدالخالق، وفاء عبد الله، أحمد عباس، باسم سليمان، مارتينا روؤف، حسام علاء، هدير طارق، وديكوروتصميم اضاءة عمرو الأشرف، تصميم ازياء عبير بدراوي، تأليف موسيقي أحمد نبيل، تصميم حركى مناضل عنتر، كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور.

وعلى مسرح السلام بشارع القصر العيني تعرض في الثامنة مساء مسرحية "الكلاب" بطولة خريجي الدفعة الثانية من ورشة "ابدأ حلمك"، وتأليف محمود جمال حديني، ديكور حمدي عطية، ملابس أميرة صابر، تأليف موسيقي محمد حسني، استعراضات ضياء شفيق، ماكياج إسلام عباس، فكرة و إخراج كمال عطية.