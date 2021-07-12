شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد داوود يخوض تجربة التحدى فى كرة القدم بفيلمه "هيصة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفنان أحمد داوود تحضيراته للفيلم الجديد "هيصة"، ويجسد من خلاله دور لاعب كرة، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبو لبن، حيث يجرى حاليًا، اختيار الفنانين المشاركين فى البطولة ومقرر الانتهاء من التعاقدات معهم خلال الأيام القليلة المقبلة تمهيدًا للبدء في تصوير أول المشاهد خلال شهر أغسطس المقبل.

وينتظر داوود طرح فيلم "يوم 13" الذى انتهى من تصويره فى شهر مارس 2020، ويعد التجربة السينمائية الأولى التى تقدم بتقنية الـ3D ويشارك أحمد داود فى بطولته مع كل من دينا الشربيني وشريف منير ومحمد ثروت ونسرين أمين وأروى جودة وأحمد زاهر وفيدرا ومحمود عبد المغني ومجدي كامل ونهال عنبر ونهى عابدين ومحمد الصاوى، تأليف وإخراج وائل عبد الله، وتدور الأحداث في إطار الإثارة والتشويق والرعب.

كانت أخر أعمال أحمد داوود فيلم "122" الذى تم عرضه فى شهر يناير من عام 2019، وحصد إيرادات كبيرة وصلت إلى 25 مليون جنيه، حيث شارك داود فى بطولته بجانب طارق لطفى وأمينة خليل وأحمد الفيشاوى ومحمد ممدوح وجيهان خليل وأسماء جلال وتأليف صلاح جهينى وإخراج ياسر الياسرى.