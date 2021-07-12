هند صبري توجه رسالة شكر لمصر شعباً وقيادة لدعم تونس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرصت الفنانة التونسية هند صبري على توجيه الشكر والتقدير لمصر، شعباً وقيادة، تحت مظلة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لدعم تونس وشعبها ضد جائحة كورونا من خلال إرسال طائرتين تحملان مستلزمات طبية لمساندة الجمهورية التونسية.

ونشرت على “إنستغرام” مقطع فيديو قالت فيه: “رسالة شكر وحب وتقدير وامتنان لجمهورية مصر العربية، بشعبها وبحكومتها وبقيادتها والرئيس عبدالفتاح السيسي”.

وأضافت: “شكراً على إرسالكم البارحة طائرتين مليئتين بالمستلزمات الطبية إلى الجمهورية التونسية وشعب تونس، كمواطنة تونسية مصرية، أحس بالفخر، لا فرق بيننا، لأن إيدنا في إيد بعض، ظهرنا في ظهر بعض، على الحلوة والمرة، وإن شاء الله نبقى دائماً على الحلوة”.

وتابعت: “أشكر الشعب المصري على مؤازرته الشعب التونسي، وأشكر الحكومة المصرية والقيادة المصرية، على إحساسها بالمسؤولية تجاه شعب شقيق ودولة شقيقة، أنا عايشة هنا في مصر وأحس وألمس حب الشعب المصري لتونس، واليوم الشعب التونسي لمس هذا الحب، تونس تمر بجائحة ستمر منها إن شاء الله على خير ويارب نقوى ببعض… شكراً”.

وشهد الفيديو تفاعلاً كبيراً من الجمهور والمتابعين، مؤكدين أن مصر وتونس يد واحدة، كما تفاعلت مع الفيديو الفنانة منى زكي التي قالت: “بنحبك وبنحب تونس وشعب تونس… شكراً مصر”.

وكانت صبري، سفيرة النوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، قد تسلّمت في الفترة الأخيرة، شارة وشهادة جائزة نوبل للسلام من البرنامج تقديراً لتفانيها وعملها ومساهمتها في حصوله على الجائزة للعام 2020.