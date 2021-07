شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى حايك مع زوجها فرانسوا هنرى فى كان (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات المصورين النجمة سلمى حايك وزوجها فرانسوا هنري الذي ظهر وهو يرتدي الكمامة حفاظًا علي سلامته من فيروس كورونا، وذلك في مدينة كان الفرنسية وسط احتفالات المدينة بمهرجان كان السينمائي وأسبوع الموضة.

وفي سياق متصل صدر فيلم سلمي حايك الجديد the Hitman's Wife's Bodyguard، وتصدر شباك التذاكر الأمريكي، حيث تشارك النجمة العالمية سلمى حايك في تكملة فيلم The Hitman’s Bodyguard الذي طرح عام 2017، وحصد 176 مليون دولار في جميع أنحاء العالم، يشهد فيلم الحركة الكوميدي "The Hitman’s Wife’s Bodyguard"، عودة الحارس الشخصي مايكل بريس، الذي يلعبه رينولدز والقاتل داريوس كينكيد، الذي يلعبه جاكسون، في مهمة أخرى تهدد حياتهما ، هذه المرة انضمت إليها زوجة داريوس سونيا، والتي تلعب دورها حايك، كما يشارك في البطولة النجمان أنطونيو بانديراس ومورجان فريمان.

وفى تصريحات سابقة للنجمة العالمية سلمي حايك، أعربت فيها عن صدمتها من تأجيل طرح فيلمها الجديد The Hitman's Wife's Bodyguard، بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد وغلق السينمات فى الولايات المتحدة الأمريكية، وكتبت عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "تم تأجيل إصدار HWB إلى صيف هذا العام أشعر بالصدمة لأنني لا استطيع الانتظار حتى أراكم جميعا".