شكرا لقرائتكم خبر عن ذا روك يكشف عن كواليس بدلته المختلفة في Black Adam والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجم العالمي دوين جونسون، الشهير بـ"ذا روك"، سيظهر بشكل مختلف عن سابق الأبطال الخارقين في عالم مارفل، وهو ما ظهر في الصورة التي نشرها من كواليس تصوير فيلمه الجديد Black Adam.

وظهر جونسون في الصورة وهو يضع على جسده بعض الرسومات المعقدة التي يبدو وكأنها ضمن جسده، ليعلن عن التفاصيل المعقدة والجميلة للبدلة التي يرتديها في فيلمه المقبل، والتي تزينت بجسده الضخم، وكتب قائلاً على الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام " كما نعلم جميعًا، الأبطال الخارقين لديهم قانون للعدالة ولا يقتلون الأشرار، لكن بلاك آدم يفعل".

ويستعد ذا روك، لعرض فيلمه الجديد Jungle Cruise، المقرر له يوم 30 يوليو المقبل في دور العرض السينمائي بجميع أنحاء العالم، بعد سلسلة من التأجيلات بسبب جائحة كورونا.