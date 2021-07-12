شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى حايك وماجى جيلنهال وجودى ترنر بحفل توزيع جوائز Women in Motion فى كان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات المصورين بمهرجان كان، النجمات سلمى حايك وماجي جيلنهال وجودي تيرنر سميث على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز Women in Motion.

وفي سياق متصل أعلن تيرى فريمون، المفوض العام لمهرجان كان السينمائي الدولى، أن الإجراءات الصحية المشددة على ضيوف المهرجان، جنبت الحدث السينمائي الأكبر في العالم، انتشار فيروس كورونا.

وكشف فريمون عن أن الإدارة الصحية المرافقة للمهرجان، تقوم يوميًا بإجراء حوالي أربع آلاف اختبار للكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا، وأكد فريمون أن الإحصائيات الأخيرة تؤكد عدم إصابة أي شخص خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

من جانب أخر تشارك النجمة العالمية سلمى حايك في تكملة فيلم The Hitman’s Bodyguard الذي طرح عام 2017 ، و حصد 176 مليون دولار في جميع أنحاء العالم، يشهد فيلم الحركة الكوميدي "The Hitman’s Wife’s Bodyguard"، عودة الحارس الشخصي مايكل بريس، الذي يلعبه رينولدز والقاتل داريوس كينكيد ، الذي يلعبه جاكسون ، في مهمة أخرى تهدد حياتهما ، هذه المرة انضمت إليها زوجة داريوس سونيا ، والتي تلعب دورها حايك، كما يشارك في البطولة النجمان أنطونيو بانديراس ومورجان فريمان.

وفى تصريحات سابقة للنجمة النجمة العالمية سلمي حايك، أعربت فيها عن صدمتها من تأجيل طرح فيلمها الجديد The Hitman's Wife's Bodyguard، بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد وغلق السينمات فى الولايات المتحدة الأمريكية، وكتبت عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "تم تأجيل إصدار HWB إلى صيف هذا العام أشعر بالصدمة لأنني لا أستطيع الانتظار حتى أراكم جميعا".