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سلمى حايك وماجى جيلنهال وجودى ترنر بحفل توزيع جوائز Women in Motion فى كان

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القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات المصورين بمهرجان كان، النجمات سلمى حايك وماجي جيلنهال وجودي تيرنر سميث على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز Women in Motion.

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وفي سياق متصل أعلن تيرى فريمون، المفوض العام لمهرجان كان السينمائي الدولى، أن الإجراءات الصحية المشددة على ضيوف المهرجان، جنبت الحدث السينمائي الأكبر في العالم، انتشار فيروس .

وكشف فريمون عن أن الإدارة الصحية المرافقة للمهرجان، تقوم يوميًا بإجراء حوالي أربع آلاف اختبار للكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا، وأكد فريمون أن الإحصائيات الأخيرة تؤكد عدم إصابة أي شخص خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

من جانب أخر تشارك النجمة العالمية سلمى حايك في تكملة فيلم The Hitman’s Bodyguard الذي طرح عام 2017 ، و حصد 176 مليون دولار في جميع أنحاء العالم،  يشهد فيلم الحركة الكوميدي "The Hitman’s Wife’s Bodyguard"، عودة الحارس الشخصي مايكل بريس، الذي يلعبه رينولدز والقاتل داريوس كينكيد ، الذي يلعبه جاكسون ، في مهمة أخرى تهدد حياتهما ، هذه المرة انضمت إليها زوجة داريوس سونيا ، والتي تلعب دورها حايك، كما يشارك في البطولة النجمان أنطونيو بانديراس ومورجان فريمان.

وفى تصريحات سابقة للنجمة النجمة العالمية سلمي حايك، أعربت فيها عن صدمتها من تأجيل طرح فيلمها الجديد The Hitman's Wife's Bodyguard، بسبب تفشى وغلق السينمات فى الولايات المتحدة الأمريكية، وكتبت عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "تم تأجيل إصدار HWB إلى صيف هذا العام  أشعر بالصدمة لأنني لا أستطيع الانتظار حتى أراكم جميعا".

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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