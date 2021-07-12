شكرا لقرائتكم خبر عن فنانو الأوبرا المصرية يحتفلون بـ150 عامًا على ميلاد عايدة في روما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة على سفر الوفد الفنى لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر إلى إيطاليا لإقامة حفل ختام فعاليات موسم أكاديمية الفنون المصرية بروما برئاسة الدكتورة هبة يوسف حيث تقدم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى الدكتورة إيمان مصطفى العرض العالمى أوبرا عايدة للموسيقار الإيطالى العالمي فيردى بمناسبة مرور 150 عامًا على ظهورها للنور لأول مرة وذلك بمشاركة فرقة بالية أوبرا القاهرة تحت إشراف أرمنيا كامل وتدريب الدكتورة لمياء زايد ويصاحبها معرض لأهم تصميمات ملابس وإكسسوارات العرض الشهير وذلك مساء الجمعة 16 يوليو .

قالت عبد الدايم إن الإبداع بمختلف صوره يلعب دورًا فاعلاً فى مد جسور التواصل بين الشعوب، وتابعت أن أكاديمية الفنون بروما أحد الأذرع الدبلوماسية للقوى الناعمة المصرية وتساهم فى دعم وتعزيز حوار الثقافات بين البلدين، وأشارت إلى أن أوبرا عايدة تعد من سفراء الإبداع المصري للعالم لما تحظى به من مكانة مرموقة فى مجال الفنون الجادة ، مؤكدة أن تقديم الأوبرا لحفل ختام فعاليات موسم أكاديمية الفنون بروما ياتى تفعيلا لخطط التعاون بين قطاعات وزارة الثقافة المختلفة .



اوبرا عايدة

من جانبها قالت الدكتورة هبه يوسف ان اوبرا عايدة باتت احدى ايقونات الفنون الكلاسيكية العالمية ، واضافت ان تقديمها باكاديمية الفنون بروما يعد من الاحداث الفنية المرتقبة بايطاليا باعتبارها احد المفردات الابداعية التى تعبر عن عراقة الحضارة المصرية وأضافت ان تقديم اوبرا عايدة يأتي احتفالاً بمرور 150 عام على تقديمها لأول مرة في مصر عام 1871 ومواكبا لختام الموسم الفني والثقافي بالاكاديمية المصرية للفنون بروما .

يشار ان عرض اوبرا عايدة من اخراج هشام الطلى ويؤديه نجوم فرقة اوبرا القاهرة السوبرانو إيمان مصطفي في دور عايدة ، الباريتون عماد عادل في دور اموناصرو ، الميتزوسوبرانو جولي فيظي في دور أمنيرس ، الباص رضا الوكيل في دور رامفيس ، أسامة جمال في دور الرسول ، عزت غانم في دور الملك ، داليا فاروق في دور كبيرة الكهنة يصمم الاضاءة المهندس ياسر شعلان والديكور محمد عبد الرازق والصوت خالد درويش .

جدير بالذكر ان اوبرا عايدة كتب نصها الغنائي الايطالى جيسلا نزوني مستلهما قصة عالم الاثار الفرنسى اوجست مارييت التى خلد فيها انتصار المصريين على الاحباش حيث يقع قائد الجيش الفرعونى راداميس فى غرام الاميرة الحبشية عايدة بعد اسرها ومحاولة الفرار من حاكم البلاد الذى اكتشف خطتهما وامر بدفن القائد راداميس حياً لاتهامة بالخيانة العظمى ، وكان من المقرر تقديمها لاول مرة ضمن الاحتفالات بانتهاء حفر قناة السويس عام 1869 وتم تقديمها بعدها بعامين على مسرح الاوبرا الخديوية عام 1871 وتتميز بالديكورات الفخمة التى تعكس عظمة تاريخ مصر وتراثها الحضارى وبالاعداد الضخمة للعارضين والمجموعات كما نال احد مقاطعها الموسيقية الذى يصور لحظة الانتصار ( مارش النصر ) شهرة واسعة ولاقت نجاحاً كبيراً عند عرضها فى مختلف دول العالم .